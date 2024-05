Trois corps retrouvés dans une station balnéaire mexicaine, où trois surfers étrangers ont disparu la semaine dernière

Trois corps ont été retrouvés dans une station balnéaire de l'Etat de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, où deux surfeurs australiens et un américain ont disparu la semaine dernière, a annoncé vendredi le FBI.

Les journalistes déployés dans la région ont vu des équipes de secours et des experts médico-légaux extraire, à l'aide d'un système de poulies, ce qui semblait être des cadavres couverts de boue d'un puits situé dans une falaise au-dessus du Pacifique.

Plus tôt dans la journée, les autorités mexicaines, en collaboration avec le FBI, avaient intensifié leurs recherches des deux frères australiens, Jake et Callum Robinson, et d'un Américain, Jack Carter.

Les trois amateurs de surf avaient été vus pour la dernière fois le 27 avril à Bocana de Santo Tomas, une station balnéaire de la municipalité d'Ensenada, dans cette région du Mexique marquée par la violence des cartels de narcotrafiquants.

Trois arrestations

La mère des deux Australiens, Debra Robinson, a indiqué sur Facebook qu'ils n'étaient jamais arrivés au logement qu'ils avaient réservé.