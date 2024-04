Trump, l'accusé qui a mieux à faire qu'assister à son propre procès

Il n'en fait pas mystère : il donnerait cher pour être ailleurs. Par ses gestes, son attitude et plus encore par ses paroles, Donald Trump exprime son inconfort et sa répugnance à se retrouver jugé par un tribunal de New York.

"Je devrais être en ce moment même en Pennsylvanie et en Floride, dans beaucoup d'autres Etats, en Caroline du Nord, en Géorgie, en train de faire campagne", s'est indigné le candidat républicain à l'élection de novembre à son arrivée au tribunal de Manhattan, dénonçant une fois de plus un "procès qui n'aurait jamais dû exister".

- Un lecteur de Trump -

Chacun à son tour doit répondre à haute voix à un long questionnaire sur sa situation professionnelle, familiale, ses loisirs, ses sources d'information, mais aussi ses sympathies ou préjugés envers l'accusé.

Après un moment de cette attitude essentiellement passive, Donald Trump entreprend de suivre plus activement les réponses des jurés potentiels, parcourant une copie imprimée du questionnaire.

Le magnat de l'immobilier s'anime enfin quand un juré potentiel répond positivement à la question: "Avez-vous lu un ou plusieurs des livres écrits par le prévenu ?", saluant par un sourire et un hochement de tête approbateur la mention de son ouvrage le plus célèbre, "The Art of the Deal".

Après cette première phase, lorsque le procureur Joshua Steinglass demande aux 12 jurés présélectionnés s'ils se sentent capables de le déclarer coupable, il incline la tête à plusieurs reprises dans leur direction.

Puis, lorsque la défense interroge une jurée sur la signification de vidéos qu'elle a publiées sur les réseaux sociaux, Donald Trump se tourne vers elle.

Une fois la jurée ressortie, le juge interpelle les avocats de Donald Trump, affirmant que l'accusé a "marmonné" quelque chose et "faisait des gestes" pendant qu'elle parlait.

"Je ne laisserai pas intimider des jurés dans mon tribunal", leur lance-t-il, les sommant de brider leur remuant client.