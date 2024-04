Trump rencontre un ancien Premier ministre japonais pour sa diplomatie de l'ombre

"C'est un homme très respecté au Japon et au-delà, quelqu'un que j'ai apprécié et que j'ai connu", a déclaré Donald Trump en recevant Taro Aso, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son équipe de campagne.

Les deux hommes se sont rencontrés à la Trump Tower, une des propriétés de l'ancien président des Etats-Unis et magnat de l'immobilier, actuellement en procès à New York.

"On s'apprécie et on va parler du Japon et des Etats-Unis aujourd'hui et de beaucoup d'autres choses", a-t-il ajouté.

Le républicain s'attelle -- quand il n'est pas au tribunal -- à mener une diplomatie de l'ombre, échangeant avec des responsables étrangers et critiquant la politique du président Joe Biden, son rival pour l'élection de novembre.

Il a reçu au cours des dernières semaines le chef de la diplomatie britannique David Cameron, le président polonais Andrzej Duda ainsi que le dirigeant hongrois Viktor Orban.