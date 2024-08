Ukraine: deux collaborateurs de Reuters blessés et un disparu après une frappe sur un hôtel

Deux collaborateurs de Reuters ont été blessés et un autre est porté disparu après une frappe ayant touché un hôtel de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, ont annoncé les autorités et l'agence de presse.

"L'un de nos collègues est porté disparu, tandis que deux autres ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés", a indiqué l'agence Reuters dans un communiqué, précisant que trois autres membres de leur équipe sont indemnes.

"Nous recherchons d'urgence de plus amples informations, travaillons avec les autorités de Kramatorsk et apportons notre soutien à nos collègues et à leurs familles", a ajouté l'agence de presse.

Selon le gouverneur Filachkine, les trois victimes sont des "citoyens d'Ukraine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni". L'attaque, qui a endommagé l'hôtel Sapphire et un bâtiment voisin, a eu lieu "au milieu de la nuit", a-t-il poursuivi sur Telegram. "La police et les secouristes travaillent sur les lieux. Les décombres sont en train d'être déblayés et les opérations de sauvetage sont en cours", a-t-il ajouté.