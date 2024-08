Une délégation israélienne arrive au Caire pour de nouveaux pourparlers sur Gaza

Une délégation israélienne est arrivée dimanche au Caire, en Égypte, pour le début de nouveaux pourparlers autour de la question d'un cessez-le-feu à Gaza, selon l'agence de presse allemande DPA. Ces échanges, encadrés par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar, interviennent quelques heures après des tirs entre le Liban et Israël.

Comme précédemment, le Hamas ne prend pas directement part aux discussions mais est présent sur place pour être tenu au courant d'éventuelles avancées.

L'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani participe aux échanges, tout comme le directeur de la CIA William Burns et Brett McGurk, coordinateur national américain pour le Moyen-Orient. Les hauts responsables des services de renseignement étrangers et nationaux d'Israël, David Barnea et Ronen Bar, sont également présents.