Un pêcheur à l'aimant a sorti une munition de guerre de la Grande Gette à Jodoigne

Selon la page Jodoigne Forum, un jeune habitant de Fernelmont (province de Namur) âgé de 17 ans pratiquait la pêche à l'aimant dans la Grande Gette, dimanche après-midi à Jodoigne, lorsqu'il a découvert une grenade de la Seconde Guerre mondiale.

Dans l'attente de l'intervention du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, le parc communal et la rue Entre-Deux-Ponts ont été fermées au public et à la circulation.