Un attentat à Jérusalem fait trois morts et plusieurs blessés: le Hamas revendique l'attaque et appelle à "l'escalade"

Trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi à Jérusalem dans une attaque à l'arme à feu, perpétrée contre un arrêt de bus par deux Palestiniens affiliés au Hamas, selon la police israélienne.

Cette attaque, menée selon la police par "deux résidents de Jérusalem-Est" occupée et annexée par Israël, est survenue alors que la trêve dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza a été reconduite in extremis le matin pour un septième jour.

"Deux terroristes venus en voiture et armés l'un d'un (fusil d'assaut) M-16 et l'autre d'un pistolet" ont ouvert le feu vers 07H40 (05H40 GMT) à Jérusalem-Ouest, a déclaré le directeur de la police de Jérusalem, Doron Torgemann, à la presse sur les lieux de l'attentat, sans préciser dans l'immédiat la nationalité des victimes.