Un avocat d'Alexeï Navalny interpellé à Moscou

Un avocat de l'opposant russe Alexeï Navalny, récemment décédé, a été interpellé à Moscou, ont rapporté mardi les médias russes. Vassili Doubkov accompagnait la mère d'Alexeï Navalny lorsqu'elle a demandé aux autorités de lui restituer le corps de son fils.

M. Navalny est décédé le 16 février dans des circonstances suspectes dans une colonie pénitentiaire située en Sibérie. Pendant plus d'une semaine, les autorités ont gardé le corps du défunt "en otage" et ont menacé de l'enterrer dans la colonie pénitentiaire. Il n'a été remis à la famille que huit jours plus tard.