Prix agricoles garantis: les Etats-Unis et le Canada le font depuis des décennies

Au Canada les prix du lait, des oeufs et des volailles sont réglementés au moyen "d'une formule bien définie", explique à l'AFP Sylvain Charlebois, professeur spécialisé dans l'agroalimentaire de l'Université Dalhousie à Halifax (est du Canada).

L'idée formulée par Emmanuel Macron de prix planchers pour garantir les revenus des agriculteurs s'est heurtée au scepticisme ou aux doutes de nombreux acteurs du système agroalimentaire. Pourtant plusieurs pays dont les Etats-Unis et le Canada ont recours depuis des décennies à des mécanismes similaires.

Par exemple, le prix que les exploitants de fermes laitières reçoivent pour le lait qu’ils produisent est établi par la Commission canadienne du lait (CCL) et ajusté dans les dix provinces canadiennes. Ce prix - généralement mis à jour une fois par an - varie et dépend de la façon dont le lait est utilisé.

"C'est un système très rigide et très réglementé qui a plus de 50 ans et qui est fortement défendu par les producteurs", poursuit Sylvain Charlebois.

Aux Etats-Unis, c'est le Congrès qui fixe dans la loi, pour cinq ans, les prix de 23 produits agricoles, dont le blé, le maïs et le soja (mais pas la viande).