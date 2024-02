Un bombardement fait deux morts au Kurdistan d'Irak

Deux personnes ont été tuées mardi au Kurdistan autonome d'Irak dans un bombardement imputé à la Turquie, ont rapporté une source de sécurité et un responsable médical dans le nord irakien, où Ankara mène régulièrement des frappes contre les combattants kurdes turcs du PKK.

L'armée turque confirme épisodiquement ses bombardements en territoire irakien, où elle mène régulièrement des opérations militaires terrestres et aériennes contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses positions au Kurdistan autonome d'Irak et dans la région montagneuse du Sinjar.

Le bombardement de mardi a eu lieu en soirée près du village reculé de Kafya, dans la région montagneuse d'Akre, située dans le nord de l'Irak non loin de la frontière avec la Turquie, a assuré à l'AFP la source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat.