Un guide népalais meurt en redescendant du mont Makalu, premier décès de la saison

Un guide népalais est mort peu après avoir atteint le sommet de la cinquième plus haute montagne du monde dans l'Himalaya, ont annoncé jeudi les autorités du Népal, marquant le premier décès de cette saison d'alpinisme.

"Il ne se sentait pas bien et a dû être aidé par les membres de son équipe", a déclaré Rakesh Gurung, du département du Tourisme du Népal.

L'organisation de l'expédition, Seven Summit Treks, a déclaré attendre plus de détails.

Le Népal a délivré 59 permis à des grimpeurs étrangers pour le Makalu et des dizaines d'entre eux ont déjà pu atteindre son sommet.

Des centaines d'alpinistes affluent au Népal, qui abrite huit des 14 plus hauts sommets du monde, pour gravir ces sommets au printemps quand les températures sont clémentes et les vents généralement plus faibles.