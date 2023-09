Un premier sommet consacré à l'action climatique locale à la COP28

Pour la première fois, un sommet dédié à l'action climatique des villes et gouvernements locaux sera organisé dans le cadre officiel des négociations internationales sur le climat, a annoncé mardi le président de la COP28, Sultan Al Jaber, en soulignant leur rôle crucial dans la réussite des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce premier "Sommet de l'action climatique locale", annoncé dans le cadre de l'assemblée générale de l'ONU à New York, sera aussi organisé par Bloomberg Philanthropies, fondation du milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg.