Un quart des exploitations agricoles détruites dans le nord de la bande de Gaza

La Palestinian Agricultural Development Association (PARC) estime que près d'un quart des exploitations agricoles du nord de la bande de Gaza ont été complètement détruites par les forces israéliennes et que 70% des embarcations de pêche ont été endommagées ou détruites.

Le mois de mars marque habituellement le début de la période de semis mais l'offensive de l'armée israélienne, qui cherche à détruire le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre sur son sol, empêche les semis et a détruit de précédentes récoltes, dénonce Oxfam.

Cela aggrave la situation dramatique dans la bande de Gaza, "où la malnutrition se propage et des cas de mort par famine nous ont été signalés", alerte l'ONG.

La population de Gaza -le nord de la bande de Gaza compterait environ 300.000 habitants- dépend de l'agriculture pour sa propre alimentation mais aussi comme moyen de subsistance, rappelle-t-on encore. Le secteur représente plus de 575 millions de dollars par an, d'après la PARC, et la perte des récoltes "ne fait pas qu'exacerber une situation humanitaire déjà désastreuse, elle conduira à l'effondrement de l'agriculture gazaouie pendant de nombreuses années".