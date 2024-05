Un record de près de 76 millions de déplacés internes dans le monde

Contrairement aux réfugiés qui fuient un pays pour s'installer ailleurs, les PDI restent dans leur pays mais sont forcés de se déplacer.

La violence et les conflits sont les principaux responsables de ces déplacements forcés (68,3 millions) tandis que les catastrophes ont obligé 7,7 millions de personnes à fuir et à s'installer ailleurs.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes déplacées à cause de violences et de conflit a bondi de 22,6 millions. Les deux plus fortes hausses ayant eu lieu en 2022 et 2023.