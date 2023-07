Un vote mercredi à l'Onu

Les Etats-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont appelé mardi à l'Onu à voter contre un projet de résolution du Pakistan sur les actes de haine religieuse, comme l'autodafé du Coran, estimant qu'il mettait en danger la liberté d'expression.

Plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne, avaient demandé plus de temps pour négocier et parvenir à un consensus mais le Pakistan a quand même présenté sa résolution après environ quatre heures de débats au Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'Onu à Genève.

"La question de savoir où tracer la ligne entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine est compliquée", a commenté l'ambassadeur belge Marc Pecsteen de Buytswerve au nom du bloc européen, et "l'UE n'a pas d'autres choix que de demander le vote sur cette résolution".