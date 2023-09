Une délégation israélienne à Ryad, une première

Une délégation israélienne a participé lundi à Ryad à une réunion de l'UNESCO, la première visite publique de représentants de l'Etat d'Israël en Arabie saoudite, sur fond de spéculations au sujet d'une possible normalisation entre les deux pays.

Poids-lourd du Moyen-Orient et gardienne des lieux saints musulmans, l'Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël et n'a pas adhéré aux accords d'Abraham de 2020, négociés par les Etats-Unis, qui ont permis à l'Etat israélien de normaliser ses liens avec notamment deux voisins du royaume saoudien, les Emirats arabes unis et Bahreïn.