Attaque du Hamas contre Israël: "Nous condamnons clairement ces attaques terroristes", réagit Alexander De Croo

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi au petit matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé un nombre indéterminé d'Israéliens.

Le Premier ministre belge a réagi suite à l'attaque surprise. "Nous condamnons clairement ces attaques terroristes du Hamas sur le territoire d'Israël. C'est normal qu'Israël protège sa population, protège son territoire. On peut uniquement demander que la violence s'arrête. Mais qu'Israël se défende, c'est normal. […] Le risque d'escalade dans la région est clairement là. Ici, en Belgique, on tient les choses à l'œil. Nos services de sécurité le font. On n'a pour l'instant pas d'indication, mais nous suivons ça de tout près", a déclaré Alexander De Croo au micro de la chaîne flamande VTM.

La Maison Blanche a condamné "les attaques injustifiées par des terroristes du Hamas contre des civils israéliens", et "nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple d'Israël". L'UE et plusieurs capitales européennes ont "fermement condamné" les attaques. "Cette violence horrible doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien", a souligné le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.