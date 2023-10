Une enquête ouverte après la chute d'un bus à Venise: une piste semble se dessiner

Notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, a fait le point sur l'enquête lancée après qu'un bus soit tombé d'un pont à Venise. Est-ce que l'état du pont est à pointer du doigt ? Une enquête le déterminera.

Les causes du drame sont toujours inconnues à cette heure : on ignore s'il s'agit d'un problème technique, si l'état de la route est en cause ou s'il s'agit d'un malaise du chauffeur. "Pour l'instant, la piste qui semble privilégiée par le Parquet de Venise qui a ouvert l'enquête, c'est celle du malaise du chauffeur, car le bus était pratiquement neuf et on n'a pas trouvé de traces de freinage sur la chaussée", a précisé Natalia Mendoza.