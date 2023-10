Un bus tombe d'un pont à Venise: au moins 21 personnes perdent la vie, de nombreuses autres blessées

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et a pris feu, selon les autorités de cette ville mondialement connue du nord-est de l'Italie.

"Le bilan, provisoire, fait état d'au moins 21 victimes et de plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup sont dans un état très grave", a annoncé Luca Zaia, le gouverneur de la région Vénétie, dont Venise est la capitale, déplorant "une tragédie aux proportions énormes". Parmi les victimes se trouvent des "touristes ukrainiens", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la mairie, mais aussi des Allemands et des Français, selon l'agence Ansa. Trois Ukrainiens, un Croate, un Allemand et un Français comptent parmi les blessés, a précisé le porte-parole à l'AFP.