Une marche en solidarité à l'Ukraine réunit quelque 3.500 personnes à Bruxelles

Dès 11h00, les drapeaux jaune et bleu se sont multipliés au croisement du boulevard d'Anvers et celui du Roi Albert II, à proximité de la place Rogier. "Libérez les otages ukrainiens", "Si l'Ukraine gagne, la démocratie gagne", pouvait-on lire sur des pancartes. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le boulevard Pachéco avant de se rendre place de l'Albertine, où des prises de parole étaient prévues.

"Deux ans d'invasion massive en Ukraine, deux ans de guerre totale en Europe. Un tel anniversaire était impensable au 21e siècle. Pourtant, à mesure que le temps passe, le conflit disparaît de l'attention des politiques, des médias et des citoyens", a déploré l'association Promote Ukraine, à l'initiative de la mobilisation. "Deux années de morts, de pertes et de résilience exigent notre attention et notre action collective", a-t-elle insisté.