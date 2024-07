Une panne informatique mondiale paralyse de nombreuses entreprises, les JO-2024 touchés

En cause: une mise à jour liée à l'antivirus proposé par le groupe américain Crowdstrike, affectant Windows et un grand nombre de ses utilisateurs.

Le problème est "identifié" et "en cours de correction", a annoncé son patron, George Kurtz, sur les réseaux sociaux, écartant une cyberattaque ou un problème de sécurité informatique, et précisant que les systèmes Mac et Linux n'ont pas été touchés.

"La cause sous-jacente du problème a été corrigée et plusieurs applications et services Microsoft 365 ont retrouvé leur pleine fonctionnalité. L'impact résiduel affecte encore certains services et applications Microsoft 365 (...) nous surveillons cela de près pour nous assurer que nous progressons vers un rétablissement complet", a encore indiqué Microsoft, dans un message mis à jour sur son site internet.