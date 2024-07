Les Houthis du Yémen revendiquent l'attaque à Tel-Aviv: une "erreur humaine" a empêché l'interception du drone

L'attaque survenue avant l'aube à Tel-Aviv a été menée par un "très grand drone" qui n'a pas été intercepté en raison d'une "erreur humaine", a affirmé vendredi matin l'armée israélienne, après l'explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés.

Ces rebelles, proches de l'Iran, ont menacé de faire de Tel-Aviv une "cible principale" après des mois d'attaques contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden menés en solidarité avec les Palestiniens.

Les Houthis du Yémen ont revendiqué vendredi le tir de drone sur la ville israélienne de Tel-Aviv, qui a fait un mort, leur attaque la plus lointaine à cette date.

Les Houthis mènent depuis novembre des attaques contre la navigation au large du Yémen disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Le drone avait été détecté par l'armée mais "une erreur humaine" a fait que les "systèmes d'interception et de défense n'ont pas été activés", a indiqué à la presse un responsable militaire à propos de cette attaque.

"Nouveau drone"

Les Houthis avaient dit dans le passé avoir mené plusieurs attaques visant la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, mais la frappe de vendredi est la première opération confirmée contre Tel-Aviv.

"L'opération a été exécutée par un nouveau drone nommé "Jaffa", capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars. Elle a atteint ses objectifs avec succès", affirme leur porte-parole vendredi.

Il a prévenu que désormais "la zone occupée de Jaffa est une zone non sûre et qu'elle sera une cible principale" des attaques des Houthis qui vont "atteindre en profondeur" le territoire israélien "notamment des cibles militaires et sécuritaires sensibles".

Toujours vendredi, un porte-conteneurs battant pavillon de Singapour a été "touché" par des projectiles à 80 milles nautiques (148 kilomètres) au sud-est de la ville yéménite d'Aden, a indiqué la société de sécurité maritime britannique Ambrey.

L'attaque rappelle de précédentes opérations des Houthis.

L'agence de sécurité maritime UKMTO, gérée par la marine britannique, a également indiqué qu'un "navire a été touché par des projectiles d'une provenance inconnue" au sud-est d'Aden.

"Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs" a précisé la United Kingdom Maritime Trade Operations.

Les Houthis ont attaqué au moins 88 navires, selon le groupe de réflexion Washington Institute for Near East Policy, poussant des compagnies maritimes à éviter la mer Rouge, par laquelle transite environ 12% du commerce mondial, selon la Chambre internationale de la marine marchande.

Affecté par cette situation, le canal de Suez a fait état jeudi d'une baisse de 23,4% de ses revenus en 2023.