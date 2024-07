Un faux pansement sur l'oreille "en l'honneur" de Donald Trump: le nouveau signe de ralliement des militants républicains

Choisi par Donald Trump pour le seconder dans la campagne, l'atypique sénateur J.D. Vance a éreinté mercredi le bilan de Joe Biden, condamné les médias et loué le courage de son mentor, peu avant de passer son grand oral à la convention de Milwaukee. Lors de ce troisième jour de la convention républicaine, des militants ont par ailleurs porté des t-shirts avec l'image de Donald Trump le poing levé et arborent même des bandages sur l'oreille droite.

Revenant sur la récente tentative d'assassinat du candidat républicain, l'homme de 39 ans a confié avoir été "terrifié à l'idée de perdre un grand président", Donald Trump ayant été légèrement blessé par un tireur samedi lors d'un meeting de campagne.

"Et alors bien sûr il se relève une minute plus tard, après qu'ils lui ont tiré dessus --ils lui ont littéralement tiré dessus-- et il lève son poing en l'air et il lance +Battez-vous!+, +Battez-vous!+, +Battez-vous!+. Il électrise la foule", a relaté J.D. Vance, que l'on a pour l'instant très peu vu s'exprimer publiquement.