Une partie du personnel de la KU Leuven passera la nuit de jeudi au Collège De Valk

Une trentaine de membres du personnel de la KU Leuven s'installeront au Collège pour la soirée et environ six d'entre eux y passeront la nuit, dont Karel Arnaut. Ce dernier est l'un des initiateurs d'une pétition exprimant le soutien du personnel de l'université aux étudiants qui occupent le bâtiment pour exiger l'arrêt de toute collaboration entre la KU Leuven et les institutions académiques israéliennes.

Cette pétition a recueilli plus de 420 signatures depuis sa publication il y a un peu plus d'une semaine.