"Une réponse aux déclarations provocatrices": Poutine ordonne des exercices nucléaires près de l'Ukraine

Alors que divers services de renseignement européens avertissent sur un risque d'attaques hybrides russes sur notre territoire, le président Vladimir Poutine a ordonné la tenue d'exercices nucléaires "dans un futur proche" impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine. Et cela en réponse "aux menaces" de dirigeants occidentaux envers Moscou, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

"Au cours de l'exercice, une série de mesures seront prises pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques", a déclaré le ministère dans un communiqué. Il a ajouté que la mesure avait été prise "sur instruction du Commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie", Vladimir Poutine.

Cet entraînement vise à "maintenir la préparation" de l'armée pour protéger le pays, "en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie", a ajouté le ministère. Cela impliquera l'aviation, la marine et des forces du district militaire Sud, qui est basé tout près de l'Ukraine et couvre notamment des régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.

La date et le lieu de ces exercices n'ont pas été précisés. En octobre 2023, la Russie avait annoncé que Vladimir Poutine avait supervisé des tirs de missiles balistiques lors de manoeuvres militaires visant à simuler une "frappe nucléaire massive" de riposte par Moscou. Lors de ces exercices, un missile balistique intercontinental Iars avait été tiré depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord de la Russie, et un autre missile balistique Sineva depuis un sous-marin en mer de Barents.

Un usage défensif