La Russie se targue de conquérir du territoire et de multiplier les pertes en Ukraine

Le ministre a assuré que les pertes ukrainiennes étaient particulièrement élevées au mois d'avril. Plus de 1.000 soldats auraient été grièvement blessés ou seraient décédés durant cette période. Ces affirmations n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'Ukraine éprouve, depuis un certain temps déjà, des difficultés à maintenir ses positions, entre autres en raison des retards de livraison d'armes occidentales et d'une pénurie de forces armées. Depuis environ six mois, Moscou continue pour sa part de gagner du terrain, notamment dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.