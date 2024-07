Venezuela: présidentielle sous haute tension avec un pouvoir aux abois

Des queues se sont formées devant de nombreux bureaux, dont la fermeture est prévue à 18H00 (22H00 GMT), avec des résultats attendus dans la nuit. Mais face à une forte affluence, ils pourraient rester ouverts plus longtemps, comme le prévoit la loi.

"Jusqu'à la victoire", promet le pouvoir, "Jusqu'au bout" jure l'opposition: quelque 21 millions de Vénézuéliens élisent dimanche leur président, un scrutin tendu entre Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat de six ans, et le diplomate Edmundo Gonzalez Urrutia.

Les experts jugent que la participation est une des clés du scrutin, l'opposition ayant besoin d'une forte mobilisation pour l'emporter.

"Je reconnais et je reconnaîtrai l'arbitre électoral, les communiqués officiels et je les ferai respecter", a assuré M. Maduro après avoir voté à Caracas, alors que l'opposition craint des fraudes ou une manipulation.

Le président sortant a décrit une "bataille permanente entre le bien et le mal (...) Entre ceux (...) qui souhaitent la violence et ceux d'entre nous qui aiment le Venezuela, qui ont surmonté toutes les tempêtes et qui veulent continuer à avancer dans l'harmonie".