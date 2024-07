Les négociations sur Gaza se poursuivent à Rome après le départ du directeur du Mossad

Le négociateur en chef d'Israël pour les discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et directeur du Mossad, David Barnea, est rentré en Israël après une série d'entretiens à Rome. Les négociations, qui portent notamment sur la libération des otages israéliens se trouvant à Gaza, se poursuivront dans les prochains jours, selon l'administration du Premier ministre israélien.

Depuis des mois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte jouent les médiateurs entre Israël et l'organisation palestinienne extrémiste Hamas. Depuis le mois de mai, un plan en trois phases élaboré par le président américain Joe Biden est sur la table, visant à terme un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Ce plan prévoit l'échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

En tant que patron du service de renseignement israélien, M. Barnea a rencontré son homologue de la CIA, William Burns, dans la capitale italienne. Il s'est également entretenu avec le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, et le ministre égyptien du Renseignement. Aucun autre détail n'a été fourni par Israël.

En début de semaine, un responsable du gouvernement américain avait indiqué que les négociations en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des derniers otages israéliens étaient sur le point d'aboutir. Un accord serait en vue avec un cessez-le-feu de six semaines en échange de la libération, sur cette période de 42 jours, des femmes, des hommes âgés et des blessés pris en otage.