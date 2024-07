Tir à l'arc: dixième titre pour les Sud-Coréennes qui restent invaincues par équipes

Depuis l'apparition de l'épreuve par équipes aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, les Sud-Coréennes n'ont laissé échapper aucun titre, une invincibilité qui dure depuis près de quatre décennies.

En finale, Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon et Jeon Hun-young ont démarré tambour battant face aux Chinoises An Qixuan, Li Jaiman et Yang Xiaolei, en remportant les deux premiers sets 56-53 et 55-54.