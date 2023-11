Vietnam: la construction d'un immense complexe près de la baie d'Ha Long provoque un tollé

Mondialement célèbre pour ses gigantesques îlots calcaires plongeant dans les eaux turquoises, la baie est l'une des destinations phare du Vietnam, avec plus de sept millions de visiteurs l'an dernier.

La côte et la ville voisines sont déjà fortement développées, mais dimanche, les médias d'état ont publié des photos d'un énorme chantier de construction traversant la baie de Bai Tu Long, qui borde celle de Ha Long.

Le projet du groupe Do Gia capital occupera une surface de 380.000 m2 soit 52 terrains de football et accueillera un complexe résidentiel et hôtelier, selon le journal Tien Phong.

Le journal précise que le site de construction se trouve dans la "zone tampon" de la baie d'Ha Long, qui, selon l'UNESCO, offre une couche supplémentaire de protection à un bien du patrimoine mondial.