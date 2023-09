Voici comment les habitants de Moulay Brahim tentent de survivre en plein chaos: "Ce qui est sidérant, ce sont ces enfants qui continuent à courir"

Le bilan du séisme au Maroc ne cesse de grimper. Ce dimanche soir, le ministère de l'Intérieur annonce 2.122 morts et 2.421 blessés. Nous nous sommes rendus dans le pays ravagé pour couvrir le drame. Dans la petite ville de Moulay Brahim, les habitants font face au chagrin, aux morts et luttent pour survivre. Notre équipe a pu observer la façon dont les riverains s'organisent pour surmonter le drame.

Notre envoyé spécial décrit en direct dans le RTL info 19H la situation: "Ceux qui ont tout perdu ou ceux qui craignent pour leur habitation dorment dans des tentes de fortune. Ce qui est véritablement extrêmement impressionnant, c'est le nombre de ces tentes. Quand nous sommes arrivés ce matin, il n'y en avait que quelques-unes, et au fur et à mesure de la journée, les familles se sont organisées pour aménager un espace pour tout simplement continuer à essayer de vivre. Il y a des matelas qui sont disposés, des tables, il y a également des restaurants de fortune qui ont été créés pour essayer de nourrir toutes ces familles, toutes ces personnes qui se retrouvent sans abri. Ce qui est sidérant, ce sont ces enfants qui continuent à courir au milieu de ce village de fortune".

Notre équipe a pu recueillir le témoignage d'Abdou, un habitant. "On préfère dormir là, c'est mieux que de rentrer dans nos maisons, parce que toutes les maisons sont cassées. Mêmes les habitants n'ont pas encore la confiance de rentrer dedans, parce que c'est très risqué", expique-t-il. "Nous avons besoin de tous les trucs, des tentes, des légumes… Les gens n'ont rien à manger dans les jours normaux, et maintenant avec ce phénomène, c'est très compliqué. Et voilà… on fait le maximum pour aider les gens".