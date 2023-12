Washington a exprimé à Israël sa "préoccupation" sur les victimes civiles à Gaza

"Nous avons des préoccupations et nous les avons exprimées sur l'offensive militaire" israélienne à Gaza et sur son impact sur la population civile, a dit mercredi un porte-parole de la Maison Blanche, après que le président Joe Biden a parlé de bombardements israéliens "aveugles".

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a noté lors d'une conférence de presse qu'Israël avait exprimé son "intention" de minimiser les pertes civiles à Gaza, et ajouté: "il importe que les résultats soient à la hauteur de cette intention."

C'est la critique la plus franche des Etats-Unis, premier soutien d'Israël, depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien qui a été suivie d'une vaste offensive israélienne, via une opération terrestre et des bombardements meurtriers sur l'enclave.

John Kirby s'est efforcé de relativiser les divergences, désormais publiques, entre l'administration Biden et le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en assurant qu'il ne s'agissait pas d'un "nouveau message" de la part du président américain.

Il a aussi essayé d'atténuer la portée d'autres déclarations de Joe Biden, qui a estimé qu'Israël devait "changer" de stratégie à long terme, et qui a déploré l'opposition de l'actuel gouvernement à une solution à deux Etats avec les Palestiniens.