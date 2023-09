4 énormes toboggans, une vraie isolation et 5.000 panneaux solaires: Aqualibi est en pleine métamorphose

Plus de vitesse, plus de sensation, c’est la promesse de ces 4 nouveaux toboggans. En attendant de pouvoir barboter, l’heure est à la rénovation. Le plus gros challenge : réduire la consommation énergétique du site.

"On s'est attaqué à l'ensemble du site. On a conçu l'extension dans un but neutre carbone et on s'est attaqué à la partie existante d'Aqualibi", explique Julien Demonté, le directeur d’Aqualibi.

Première étape : l’isolation du bâtiment : toiture, façade,… tout est pensé pour limiter les pertes d’énergie jusqu’à l’entrée du site. Les portes tambours remplacent les portes classiques.

"On s'est aussi attaqué à la production d'énergie. On a essayé de produire notre chaleur via de l'électricité notamment par le placement d'une pompe à chaleur", ajoute Julien Demonté.