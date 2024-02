"Beaucoup d'étudiants se retrouvent en détresse": vent de panique après un mail de l'UCLouvain, l'université se justifie

L'université précise qu'"afin de permettre l'accès au plus grand nombre, les logements de l'Université ne peuvent être occupés plus de deux années". Il convient de préciser que cette pratique des deux années maximum est une mesure qui existe déjà, mais qui était exemptée aux étudiants boursiers qui bénéficiaient de réductions de loyers. Or, ces derniers ont reçu le mail de leur université, comme les autres.

"Ils ont attendu la dernière minute pour nous prévenir", condamne Samy, étudiant en langues. "Normalement, il fallait rendre la reconduction pour le 20 février". 10 jours avant l'échéance, les voilà ainsi informés qu'ils vont devoir trouver une autre solution pour se loger. "Beaucoup d'étudiants se retrouvent en détresse", déplore Emma, une autre étudiante.

"C’est extrêmement problématique parce que cela signifie que les étudiants plus précaires vont devoir rechercher des kots privés via une agence, et le budget est nettement plus élevé", s'inquiète une autre étudiante nous ayant contactés.

L'AGL se mobilise