"On frôle le génie", "Surréalisme à la belge": les habitants de Court-Saint-Etienne surpris par des panneaux installés à des endroits inattendus

Contactée par notre rédaction, l'échevine de la Mobilité à Court-Saint-Etienne, partage l'étonnement des riverains. "Effectivement, les poteaux sont au milieu de la piste cyclable et c’est très dangereux, reconnaît Mélanie Laroche. L'échevine précise que la N275 est une voirie régionale et que les travaux y sont donc gérés par le Service Public de Wallonie. "Nous n’avions pas été informés de l’endroit où ces panneaux allaient être placés. Sinon, nous n’aurions pas validé cet emplacement", assure-t-elle.

©Facebook/Johan Thijs

Alors que s'est-il passé? En réalité, ces panneaux ont été placés correctement, mais trop tôt. "L’entreprise chargée des travaux a procédé à ce qu’on appelle une signalisation anticipée", éclaire Sarah Pierre, porte-parole du Service Public de Wallonie section Mobilité. En effet, 4 jours après leur installation (à savoir, hier matin), un chantier a débuté au même endroit, prévoyant toutes les déviations et signalisations nécessaires pour les cyclistes. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y aurait donc plus aucune confusion sur place, selon le SPW.



Selon l'échevine, le chantier prévoit d'élargir la piste cyclable. "Pour le moment, les cyclistes doivent contourner les panneaux et d’après les premières informations reçues, ce chantier se déroulerait sur 15 jours", décrit Mélanie Laroche, qui dit cependant rester "sceptique" sur le bon déroulement de la circulation. "La question sera de savoir où vont aller les vélos qui doivent monter ou descendre la chaussée. C’est une voirie régionale et il y a beaucoup de trafic. En plus, c’est un virage donc c’est d’autant plus dangereux", détaille l'échevine en invitant les cyclistes et les automobilistes à la prudence.