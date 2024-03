La fin de 3 ans de galère à Genappe: l'énorme trou de la rue de Ways va finalement être rebouché

C'est la fin d'une longue saga à Genappe. La commune et la région sont tombées d'accord pour intervenir sur le trou béant qui continuait à trôner dans la rue de Ways. En 2021, une grosse fuite d'eau avait provoqué un glissement de terrain dans cette rue du centre, très fréquentée. Un trou de 2m sur 6 avait alors fait son apparition et n'avait pas encore fait l'objet d'une intervention, la faute à un désaccord juridique entre la commune et la région.

Pour le commerce du centre-ville, c'est une excellente nouvelle. Depuis 2021, certains commerçants avaient constaté une baisse du chiffre d'affaires en raison de la difficulté d'accès à la zone. "On est vraiment contents, ce sera en pleine période estivale, j'espère que ce sera court et bon pour ne pas impacter les terrasses quand il fait beau", raconte une commerçante locale. Une autre confirme avoir reçu un courrier, qui reste cependant un peu vague. "Il n'y a aucune date, donc encore une fois, on est un peu dans l'expectative et surtout, nous ne sommes pas au courant de l'accessibilité que l'on va avoir", peste-t-elle.

Gérard Couronné, le bourgmestre de Genappe, est lui aussi content de pouvoir mettre tout ça derrière lui, après de longues négociations. "On a trouvé un accord avec la région, 50/50, sans reconnaissance des responsabilités. On a désigné l'entrepreneur et ils sont occupés à faire des travaux préparatoires", nous confie-t-il. La justice doit encore trancher sur la responsabilité juridique de cet incident, mais cela n'aura pas d'impact sur le chantier.