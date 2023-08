Nous avons essayé la nouvelle attraction de Walibi: "Ça provoque des sensations"

C'est une inauguration qui devrait faire plaisir aux amateurs de sensations fortes. Une nouvelle attraction dans une ambiance Far West est officiellement ouverte au parc Walibi : le Silverton. Nous l'avons essayée avant son ouverture au public, ce vendredi.

Dans une ambiance Far West, l'attraction Silverton emmène ses aventuriers pour une virée virevoltante à bord de locomotives à vapeur. Cette nouvelle attraction du parc Walibi, à Wavre, a été inaugurée ce vendredi matin devant une centaine d'invités.

12 petites locomotives à vapeur sont suspendues sur cette attraction de 8,20 mètres. Les visiteurs peuvent s'y installer à deux et choisir la hauteur à laquelle ils souhaitent que le wagon s'élève. Il peut ainsi monter jusqu'à 3,80 mètres au-dessus du sol avec un angle de 90° maximum. Plus d'interactivité encore : les visiteurs peuvent activer, de manière autonome, des effets sonores et de la fumée. Le bilan de Sébastien Prophète, notre journaliste sur place pour l'inaugiration:"Ça provoque des sensations plutôt agréable, certains m'ont dit qu'ils étaient impressionnés".