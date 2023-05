"Je me sens flouée": Dominique achète un abonnement pour Walibi et se pose de grosses questions sur le calendrier des ouvertures

C'est via le bouton orange Alertez-Nous que Dominique nous a contactés pour nous faire part d'un problème qu'elle rencontre avec le célèbre parc d'attractions Walibi. Après avoir acheté un abonnement du parc pour sa petite-fille afin de s'y rendre les mercredis après-midi, Dominique constate que durant les mois de mai et juin, le parc n'est ouvert que très peu de mercredis. Elle ne comprend pas comment un tel choix d'horaire est possible.

Pour Dominique, c'est une situation incompréhensible. Il y a quelques mois de cela, elle décide d'acheter un abonnement pour le parc d'attractions Walibi, afin de pouvoir y amener sa petite-fille, qu'elle garde chaque semaine, les mercredis après-midi. Seulement, après avoir acheté ses places, Dominique constate que le parc n'a ouvert que 2 mercredis en avril, 2 en mai et uniquement un mercredi au mois de juin.

"Je garde ma petite-fille la semaine et pas le week-end. Et donc, c'est le mercredi après-midi qui m'arrangeait. Le jeudi et le vendredi, le parc est ouvert, mais ferme à 18h. En conséquence, après l'école, c'est difficile de profiter du parc. (...) J'ai toujours l'abonnement, mais je suis très embêtée par le fait qu'il y ait très peu de mercredis qui soient ouverts, sauf pendant les vacances", explique Dominique.

Rapidement, elle tente de se renseigner sur leur site web, mais en vain. "J'ai essayé de les contacter. J’ai d’abord été sur le site pour voir quels étaient les moyens de contact. C’est d’abord un e-mail, mais avant de pouvoir envoyer l’e-mail, il y a une série de questions, et à chaque fois, vous êtes renvoyés vers la FAQ", s'agace-t-elle.

De plus, ce type d'abonnement est nominatif et il n'est donc pas possible de le revendre, comme l'explique le site du parc : "Les PASS sont strictement personnels. En aucun cas, ils ne peuvent être cédés, prêtés ou revendus à une tierce personne".