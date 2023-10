Un conducteur interpellé après une course-poursuite à plus de 200 km/h sur l'E411

Un conducteur a été interpellé, vendredi matin, après une course poursuite à plus de 200 km/h entre Bierges et Overijse, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Les patrouilleurs de la police fédérale de la route ont pris un véhicule en chasse, vendredi vers 4h00 du matin, sur l'autoroute E411 à hauteur de Bierges, dans l'entité de Wavre.