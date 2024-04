Un homme provoque la panique à Bruxelles en manipulant une arme "airsoft": que dit la loi à propos de ces objets?

Il arrive souvent que les forces spéciales soient déployées et qu'un quartier soit bouclé à cause d'air softs, ces fusils ultra-réalistes souvent utilisés par des passionnés dans des simulations et de jeux de rôle.

Les munitions sont en fait de petites billes et cet arsenal est autorisé chez nous, mais la loi encadre strictement la détention et l'exhibition. "Les armes de ce type sont en vente libre, mais pour en disposer, il faut pouvoir justifier d'un motif légitime, qui peut être assez large comme interprétation", explique Michel Degreve, avocat que nous avons interrogé.