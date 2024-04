Chaque année, le spectacle est toujours aussi sublime: les jacinthes font leur retour dans le bois de Hal

Des jacinthes à perte de vue : c'est le spectacle que le bois de Hal propose et qui accueille le plus grand parterre de jacinthes sauvages d'Europe : il s'étend sur 200 hectares. Une famille a fait 45 minutes de route pour observer ce paysage unique. "C'est très agréable, ça nous change de nos ordinateurs et de notre vie de ville", explique le papa. "Surtout avec ce beau soleil, ça fait vraiment du bien, on en avait vraiment besoin", renchérit la maman.

Catherine, elle, ne raterait ce spectacle pour rien au monde, car à chaque fois, la magie opère." Je trouve que c'est un lieu magique et donc j'aime bien venir chaque année, c'est ressourçant", dit-elle.