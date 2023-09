"Voici le tract très choquant que reçoivent les habitants": des tracts "antisémites et racistes" distribués à Louvain-la-Neuve

Des "tracts antisémites et racistes, promouvant une idéologie nazie et suprémaciste" ont effectivement été distribués vendredi dans des boites aux lettres sur le campus de l'UCLouvain à Louvain-la-Neuve, dénonce dimanche l'Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB).

"Voici le tract très choquant que les habitants de Louvain-la-Neuve reçoivent actuellement dans leurs boîtes aux lettres", a-t-on reçu via le bouton orange Alertez-nous.

L'organisation a déposé plainte et s'est constituée partie civile, indique Gad Deshayes, coprésident de l'UEJB.

"Face à une hausse constante de l'antisémitisme et du racisme en Belgique, l'UEJB enjoint aux autorités administratives et académiques de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité des minorités sur les campus universitaires belges", plaide l'union étudiante dans un communiqué signé également par les organisations étudiantes AGL (UCLouvain), BEA (ULB), CAU (Saint-Louis), ORE (UMons), la Fédération des étudiants francophones (Fef), le CEDI de l'Institut des arts de diffusion (IAD) et la Fédération de la Jeunesse Musulmane (FJM).

La réunion de toutes ces organisations est "une réaction forte de tous les étudiants et de tous les campus (...) contre la haine", juge Gad Deshayes.