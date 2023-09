RTL info Solutions: partagez vos bons plans pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat

Depuis plusieurs années, l'inflation a bousculé nos habitudes et notre train de vie. L'alimentation (le panier RTL info a vu des augmentations de plus de 20% dans les grandes surfaces) et l'énergie (le gaz, l'électricité et l'essence ont connu des pics vertigineux), qui sont des besoins primaires, deviennent des produits de luxe... Mais les Belges n'attendent pas la baisse des prix: ils s'organisent pour faire baisser les factures. RTL info Solutions a l'ambition de rassembler tous les bons plans en matière de pouvoir d'achat. À travers un formulaire, les citoyens peuvent partager leurs solutions. Une équipe de RTL info se chargera de les transformer en articles, rencontres et reportages au fil des semaines afin que vous puissiez trouver, vous aussi, des solutions !

