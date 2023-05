100 euros la photo, 50 euros l'autographe: certains fans sont prêts à payer cher... pour quelques secondes avec leur idole

Depuis ce samedi matin, il est possible prendre la pause avec l'acteur qui a incarné l'un des méchants les plus célèbres du cinéma d'horreur. Mais aussi avec d'autres, présents dans vos séries préférées. Ça se passe au ComicCon de Bruxelles, à Tour et taxis. Mais la passion a un prix... Une petite fortune parfois, pour repartir avec sa photo souvenir.

Cela représente un petit budget quand même, mais "ce sont ses économies, ses anniversaires, elle met tout de côté. Elle gère son budget", indique sa maman. "Ça va très vite, et on ne peut pas vraiment parler, communiquer avec... C'est un petit peu nul, au prix que ça a coûté quand même", dit une autre fan.

C’est un véritable marathon photo pour Jamie Campbell Bower, l’un des acteurs phares de Strangers Things. Il a beau incarner Vecna, le grand méchant de la série, l’acteur britannique a droit à toute l’affection des fans. Pour 20 petites secondes passées avec votre idole et un cliché souvenir, comptez 100 euros. "C'était génial, il était vraiment adorable. Il m'a dit qu'il était ravi de me rencontrer, m'a demandé comment je m'appelais, et tout... Vraiment un amour", confie une fan, sous le charme.

C‘est tout le principe de ces grandes conventions à l’américaine qui rassemblent des fans de séries et de films de tous les genres et de tous les horizons. Chaque acteur fixe ses tarifs en fonction de sa cote de popularité. Les autographes ont un coût, et mais aussi les selfies. Même si certains ne sont pas trop regardants.

Julia et Lilou sont venues remettre un petit mot à leur acteur préféré. Et même si elles n’ont pas le budget selfie, elles ont quand même droit à leur petite photo. "On n'avait pas l'argent pour acheter un autographe, etc. Mais on l'a vu après en photoshoot, et là, il nous a demandé un selfie alors qu'on n'a rien payé... C'est très gentil de sa part", nous explique une jeune fille, qui n'en revient pas.

"C'est vraiment gentil, elles m'écrivent des lettres d'amour. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière lettre d'amour", plaisante Tom Wlaschiha, qui interprète Dmitri Antonov dans la série Stranger Things.



Un événement familial, sur lequel souffle aussi un vent de nostalgie, avec le retour de certaines des actrices de la série Charmed 25 ans après. Raviver de bons souvenirs n’a pas de prix...