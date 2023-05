"Ça permet d'être plus motivé et d'avoir un rythme": certains étudiants participent à des "blocus encadrés"

35.000 étudiants débutent leur blocus. Et pour éviter les distractions et se sentir moins seuls, certains ont recours au "blocus encadré". Et ça a du succès, même le samedi !

"Ça permet d'être plus motivé, d'avoir un rythme, un horaire, et de rester plus concentré", explique une étudiante à notre micro. "Et puis chez soi, il n'y a personne qui nous regarde, donc si on veut on peut rester sur son GSM, etc. Ici on peut aussi mais on a plus envie de faire comme tout le monde et d'étudier", chuchote un autre pour ne pas déranger les étudiants. "Travailler une semaine ici me permet de ne pas être tout le temps toute seule, je peux aussi poser mes questions si j'en ai", explique une autre.

Pour encadrer ces étudiants en blocus, une étudiante expérimentée: future ingénieure, Camille en profite elle aussi pour réviser. "On s'assure que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de turbulence ou quoi que ce soit. Ça motive à étudier d'être 'surveillé'. Puis on a un soutien émotionnel, de voir tout le monde travailler, tout le monde est dans le même bateau", explique-t-elle.

On voit les autres travailler, c'est beaucup plus motivant

Toutes les deux heures, c'est la pause. Un moment de détente et d'échange autour d'une collation. "Je me dis, 'ok là il est 10h30, je prend ma pause avec mes amis et j'y retourne', ça permet d'être encadré, et de réaliser qu'on est en blocus, il faut que je bosse et c'est pas les vacances", explique une étudiante. "Si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà fait plusieurs pauses, j'aurais essayé de faire plein de trucs dans la maison alors qu'ici on est encadrés donc on a que ça a faire, on voit les autres travailler, c'est beaucup plus motivant", nous dit une autre.

Quelques-uns profitent de cette coupure pour s'oxygéner et faire un peu de sport. Là aussi, de manière collective. "C'est hyper important de prendre l'air et de se dépenser", dit un étudiant. "Pour bien reprendre l'étude après, c'est bien de faire un petit effort, de voir un peu de gens, etc", nous dit son ami.

Un blocus encadré durant 2 semaines,jusqu'au premier jour d'examen.