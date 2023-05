Belgian Pride à Bruxelles ce samedi: que représente le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQIA+?

Vous les verrez partout à Bruxelles ce samedi, les 6 couleurs du drapeau LGBT. Mais en 50 ans il a bien évolué et chaque ajout est réfléchi. "Le premier ajout, ça a été le drapeau de la communauté transgenre, le blanc-rose-bleu ciel. Ensuite, le deuxième ajout, ça a été le brun et le noir pour la communauté racisée. Il faut reconnaître l'importance de ces deux communautés : ce sont des personnes transgenres, des personnes racisées, qui ont à la base de ce mouvement", explique Sylvie Aerts, co-présidente de la Rainbow House.

La dernière version du drapeau est le "progress pride flag". Il en regroupe plusieurs afin d’inclure le plus de communauté possible. D’abord le drapeau arc-en-ciel originel de la communauté LGBT, le drapeau intersex pour les personnes dont le sexe n’est ni masculin ni féminin, le drapeau transgenre pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre assigné à la naissance et les bandes marron et noir pour représenter l’antiracisme.