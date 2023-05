Voir le feu tricolore passer au vert quand il n'y a personne: un rêve bientôt réalité en Flandre grâce à une application

Vous avez déjà sans doute vécu ce moment : une attente interminable à un feu rouge, et ce, même quand la circulation est calme. En Flandres, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Les autorités veulent créer des feux de signalisation intelligents.

Ils souhaitent installer une application, reliée aux téléphones des usagers, qui régulerait le trafic : "L'application se connecte au feu et partage les informations. Non pas sur votre vie personnelle, mais sur votre trajet et la vitesse à laquelle vous arrivez. Ce feu détecte aussi combien de cycliste et de voitures sont présents.", explique Katrien Kiekens, porte-parole de l'agence des routes et de la circulation routière.