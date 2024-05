20 km de Bruxelles: Morgane a accouché il y a moins d'un an et se lance le défi de finir cette course "mythique"

45.000 participants, c'est du jamais vu aux 20 kilomètres de Bruxelles. Cette course devenue mythique est réputée pour son ambiance et son multiculturalisme. Certains courent sous la bannière de leur entreprise ou d'une association. Il y avait, par exemple, ce matin une centaine de personnes qui ont couru pour le Télévie.

Si Morgane participe, c'est avant tout pour le défi. Cette jeune femme de 29 ans a accouché en novembre dernier et s'apprête à réaliser sa première course: "Mon défi, c'est de courir les 20 kilomètres. Peu importe le temps. J'espère le faire en 2h10, mais si c'est plus et que j'arrive à ne pas marcher, je serai super contente."