Un monument à la mémoire de résistants tagué d'une croix gammée au Bois de la Cambre à Bruxelles

Un monument à la mémoire de trois héros bruxellois de la résistance, qui ont sauvé la vie de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, a été vandalisé dans un acte antisémite. Des croix gammée et celtique ont été peintes sur la plaque commémorative, selon des informations dans la presse, confirmées par la police bruxelloise. Un procès-verbal a été dressé et une enquête est en cours.

La plaque commémorative est dédiée à l'action héroïque de trois résistants, Youra Livchitz, Jean Franklemon et ­Robert Maistriau, le 19 avril 1943. Le trio bruxellois avait mené avec succès une opération de sabotage d'un train de déportation. Ce train, baptisé le '20e Convoi', était parti de la caserne Dossin, à Malines, et devait conduire 1.631 Juifs, dont 262 enfants, vers une mort certaine. Armés d'un pistolet et d'un feu rouge, les trois résistants étaient parvenus à arrêter le train à hauteur de Boortmeerbeek, ce qui permit à plus de 200 déportés de prendre la fuite. Une partie d'entre eux furent tués ou repris par les Nazis, mais plus de cent personnes ont pu échapper à la mort.