Des faits de torture "presque toutes les semaines" sur des enfants, touchés par les violences du milieu de la drogue à Bruxelles-Midi

La violence liée au milieu de la drogue dans les environs de la gare de Bruxelles-Midi est de plus en plus terrible et touche également des enfants en rue, rapporte vendredi le journal Het Laatste Nieuws sur base d'entretiens avec des prestataires de soins, la police fédérale et Child Focus. Il s'agit principalement de jeunes originaires du Maroc, d'Algérie ou d'Afghanistan et venus seuls dans notre pays où ils sont brutalement exploités.

De terribles violences

Les organisations criminelles se servent de ces mineurs non-accompagnés dans leurs activités de trafic de drogues, selon un rapport de la police fédérale. Ces jeunes sont surtout utilisés pour faire le guet mais parfois également pour vendre de la drogue. Ils sont mis sous pression en recourant à la brutalité. Une source anonyme qui connaît bien la problématique explique être témoin de faits de torture "presque toutes les semaines". Cela va de passages à tabac jusqu'à des viols, filmés.